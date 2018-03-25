К Алексею Сизоновичу, осужденному в по обвинению в терроризме, допустили украинского консула.

Политзаключенного мучает головная боль, ведь, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. "Он сказал, что к нему применялись пытки, в том числе и электрическим током", - рассказала консул Украины в Новосибирске Диана Иванова,передает со ссылкой на .

"Консула не хотели пускать, потому что после избиения председатель Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером, чем сейчас. Сейчас человек выглядит нормально. А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима", - отметила она.

Суд признал украинца виновным в подготовке терактов в Ростовской области России, незаконном пересечении границы и незаконном владении взрывчаткой. Консула к нему не допускали ни в период предварительного заключения, ни после суда.

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