На Львовщине загорелась бывшая военная часть, расположенная в городе Хиров Старосамборского района. Пожар видно в окрестных селах и в 10 км от самого города.

Огонь возник в одном из зданий. Уже перешел на церковь Святого Николая, передает со ссылкой на .

Местные жители выкладывают в соцсети фото и видео чрезвычайной ситуации.

Между тем менее 4 машины ГСЧС приехали бороться с огненной стихией.

По предварительной информации, жертв нет. В горящих помещениях в последнее время действовал спортивно-оздоровительный комплекс "Layar Palace".

20 марта в Нереснице Тячевского района Закарпатской области загорелся четырехэтажный торговый центр "У Сасина". Ориентировочная площадь пожара составляет около 1000 кв. м. На месте работали 6 единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. О пострадавших не сообщалось.

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