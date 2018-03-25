Разоблачение спецслужбами и обвинение нардепа Надежды Савченко и бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили стоит страниц в учебниках для будущих спецслужбистов.

Об этом заявил президент 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности , передает со ссылкой на .

Он отметил, что в течение последних месяцев провела две масштабные операции.

"Сначала было блестяще разоблачены и легально задокументировано связь так называемого лагеря протеста под Верховной Радой с малороссийском политической эмиграцией в России, которая сидит под колпаком . И, что важно, получены убедительные доказательства и перекрыто финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которым они переправляли эти "тридцать сребреников", - сказал президент.

Вы мастерски разоблачили оте вражеское гнездо, которое готовило "управляемый хаос"

"Еще более важно, и за это, господин председатель (председатель Василий Грицак. - Gazeta.ua), вам и всему личному составу особая благодарность - вы мастерски разоблачили оте вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в с многочисленными жертвами, как они это называли "управляемый хаос", готовили государственный переворот, мятеж в Украине в интересах Российской Федерации", - добавил Порошенко.

22 марта поддержала представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Следователь задержал ее в помещении парламента.

Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

На брифинге 20 марта она заявила, что власть президента пытается ее ликвидировать.

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