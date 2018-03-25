Украины рассказала удивительную историю о смелом украинском военнослужащем, с которым она познакомилась на Донбассе, передает со ссылкой на .

По словам знаменитой актрисы, несколько лет назад она встретила на передовой молодого парня без ноги, который, несмотря на серьезное ранение, отказался покидать службу в зоне АТО.

Роговцева говорит, что смелость этого героя поразила ее до глубины души. Она признается, что именно такие люди мотивируют ее часто ездить в зону боевых действий.

«Я рассказываю одну историю очень часто, потому что мне больно. Когда-то на День независимости мы приехали со спектаклем в один из батальонов там, в зоне АТО. Солдатики выстроились в ряд, чтобы нас поздравить. И между всех я увидела одного высокого парня, который стоял на уровне со всеми без одной ноги, на костылях«, — вспоминает Ада Николаевна.

После этого она спросила у командира батальона, почему солдат с таким ранением продолжает воевать. Ей объяснили, что он является одним из лучших бойцов и находится на передовой по своей воле.

«Он воевал, после очередного обстрела остался без ноги, немного подлечился в госпитале и вернулся на передовую. Причем, собственную машину переоборудовал под пулемет, и продолжает защищать наш мир и спокойствие так, что с линии фронта его не вытянешь. Это невозможно передать или рассказать, это нужно увидеть», — говорит Роговцева.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира