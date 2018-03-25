Можно сколько угодно смеяться над демонстрацией президентом Владимиром Путиным компьютерной симуляции якобы новейшего российского оружия, но Кремль способен вести войну с Западом, которая потенциально может обернуться значительным количеством жертв.

Об этом в интервью "" заявил военный знаток Алексей Арестович, передает .

"Гражданские люди не до конца понимают, что такое война – воевать можно даже каменными топорами против атомной бомбы, и это доказывают исламские террористы. Но вопрос в том, кто выиграет в этой войне? А то, что такую войну можно вести и с обеих сторон будут жертвы, я гарантирую на 101%. Пока Россия имеет ядерный зонтик, то мультики могут быть смешные, но напакостить она может очень сильно. Конечно, я уверен, что Россия в четвертый раз в своей истории, в конце концов, принесет себя в жертву модернизации Запада, что он модернизируется за счет войны с Россией, частично за счет российских ресурсов, ее пассионарности", - отметил Арестович.

Также он обратил внимание, что убивает людей даже в странах ЕС, имея ввиду покушение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

"Россия – это в психологическом смысле тень Запада. Она мучительно хочет на Запад и воюет с ним чисто по-фрейдистски. Соответственно, она приносит себя как часть подсознания Запада в жертву, чтобы западное сознание стало еще яснее и еще прогрессивнее. Но за это время может пролиться столько крови и перебиться столько горшков, что, если мы улыбаемся по поводу мультиков, то не надо забывать о том, что в этот момент Россия убивает людей даже не в Сирии, а в Британии. Это не шутки", - констатирует военный знаток.















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