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|Россию накрыла лавина, людей и машины полностью завалило снегом (фото, видео)
|25.03.2018 09:41
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В российском Приэльбрусье часть автомобильной стоянки накрыла огромная лавина, сообщает со ссылкой на .
Спасатели получили сообщение от местных жителей, которые пожаловались, что на поляне Азау произошло самопроизвольное схождение лавины, в результате которого накрыло автомобильную стоянку.
По предварительным данным, люди и объекты инфраструктуры не пострадали.
«Лавина влажная, шла медленно, часть машин сдвинула, часть разбросала, но несколько погребено под снегом. Сейчас спасатели раскапывают, ведут опрос людей. Под сошедшей лавиной примерно половина стоянки», — сообщили спасатели.
Под снегом оказалось около 15 автомобилей. Поскольку жалоб о пропаже людей не поступало, спасатели предположили, что погибших и пострадавших от этой лавины нет.
В 15:00 по московскому времени спасатели завершили очистку стоянки от завалов и освободили все машины из снежного плена.