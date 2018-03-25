В российском Приэльбрусье часть автомобильной стоянки накрыла огромная лавина, сообщает со ссылкой на .

Спасатели получили сообщение от местных жителей, которые пожаловались, что на поляне Азау произошло самопроизвольное схождение лавины, в результате которого накрыло автомобильную стоянку.

По предварительным данным, люди и объекты инфраструктуры не пострадали.

«Лавина влажная, шла медленно, часть машин сдвинула, часть разбросала, но несколько погребено под снегом. Сейчас спасатели раскапывают, ведут опрос людей. Под сошедшей лавиной примерно половина стоянки», — сообщили спасатели.

Под снегом оказалось около 15 автомобилей. Поскольку жалоб о пропаже людей не поступало, спасатели предположили, что погибших и пострадавших от этой лавины нет.

В 15:00 по московскому времени спасатели завершили очистку стоянки от завалов и освободили все машины из снежного плена.

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