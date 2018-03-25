Неполитические Сводки
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|Будет много горя и крови: Акунин предупредил россиян
|25.03.2018 10:26
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Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) рассказал, чем для России опасен распад на отдельные государства в интервью , передает
"Я думаю, что будет большой трагедией, если Россия еще раз распадется на куски. Я уж и к Брекситу-то отношусь очень плохо, мне кажется это большой ошибкой. Я с большой печалью смотрю на то, что происходит в Испании. Мне кажется, что это неправильно", - рассказал Акунин.
Как считает писатель, повторять ситуацию с распадом СССР - опасно. "Не говорю уже про то, что мы все связаны, здесь проходит много частных и личных судеб, связей. И все это рвать, как это было в 1991 году, – это просто будет много горя и, боюсь, что много крови", - добавил писатель.
При этом оппозиционер решительно против имперской политики России. "Это полицейское государство, которое во всякой дискуссии использует полицейские методы, иначе уже дискутировать оно не может и не умеет. В этой ситуации от оппозиции, по-моему, не следует ждать никаких серьезных движений, поступков. Это просто невозможно, так не бывает на этом этапе. Что сейчас может делать оппозиция? Она, во-первых, может подавать пример достойного поведения сопротивления, что очень важно, в Советском Союзе в диссидентском движении, например, это было", - посоветовал он.