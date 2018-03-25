25 марта 1982 новой звезде НХЛ, 21-летнему Уэйну Гретцки, покорилась очередная высота.

В тот день он первым в истории лиги сумел набрать 200 очков за сезон, отдав в первом периоде голевой пас на Пэта Хью и "Эдмонтон Ойлерз" в гостях разгромил "Калгари Флэймз" со счетом 7:2, передает со ссылкой на .

В том же периоде Гретцки помог отличиться украинцу Дэйву Семенко, а во втором периоде сам забросил две шайбы в меньшинстве за 27 секунд, что стало еще одним рекордом лиги.

После той игры у Гретцки было 203 очка, а регулярный чемпионат он завершил с 212 баллами.

За карьеру Уэйн сыграл 1843 игры, в которых забросил 1098 шайб и сделал 2353 результативные передачи.

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