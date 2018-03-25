В Сети обнародовали необычное видео, снятое пассажирами самолета в Китае. На нем видно, как неизвестный объект пролетает рядом с воздушным судном, после чего пропадает в облаках, сообщает со ссылкой на .

НЛО запечатлен 15 марта 2018 года. Судя по видео, громадный летающий аппарат пытался контактировать с людьми, находящимися в самолете. Удивительная запись сделана жительницей Китая. Она указала, что объект появился в небе неожиданно и продолжил лететь рядом с самолетом.

Уфологи обратили внимание на то, что аппарат не похож ни на один из самолетов и отдаленно напоминает космический зонд. Эксперты заявили, что это может быть разведывательный корабль, отправленный пришельцами с целью сбора информации о планете. В Китае уже случались подобные случаи.

В 1994 году произошел случай, когда во время полета пассажиры увидели , однако это посчитали галлюцинацией, так как многие из очевидцев жаловались на головную боль. Известен случай, датируемый 1997 годом, когда мужчину похитили из дома, а после его нашли близко аэродрома.

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