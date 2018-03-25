получили новую снайперскую винтовку UR-10 отечественного производства. Она призвана заменить устаревшую, по мнению многих, снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Об этом сообщает официальная газета Министерства обороны Украины "", передает .

Согласно информации, на данный момент украинская армия преимущественно оснащена СВД-7,62 мм, которая эффективно работает на расстоянии до 800 м. Многие считают эту снайперскую винтовку устаревшей, следовательно ей на замену и предложена украинская винтовка UR-10.

Во время стрельбы из новой винтовки рассеивание от точки прицеливания составляет до 3 см. Прицельная дальность поражения – до 1,2 тыс. м, калибр – 7,62 мм. Ее вес составляет 5 кг, а длина (в зависимости от приклада) – от 103 до 124 см.

Отечественная снайперская винтовка имеет удобную конструкцию: может быть разобрана на две составные части, что позволяет уменьшить ее габариты и обеспечивает компактность при транспортировке. Ствол винтовки консольно закреплен, чем достигается стабильность пристрелки.

Особенностью конструкции украинской UR-10 является монолитное соединение рукоятки взведения с затворной рамой. Это позволяет как вытянуть застрявший патрон, так и осуществить ручную досылку.

Из удобств также можно отметить небольшое заглубление на емкости для крепления магазина с патронами с обеих сторон для лучшего удержания пальца вне спуского крючка. Хромированный изнутри ствол изготовлен из нержавеющей стали и имеет гарантированный ресурс до 7 тыс. выстрелов.

В ней также реализовано еще одно удачное конструктивное решение, а именно – за счет автоматики на отводе пороховых газов появилась возможность осуществлять до 21 выстрела в минуту.

Фото оружия

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