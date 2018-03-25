Соседи задержанного народного депутата Надежды Савченко рассказали про разочарование ее действиями и визитами к ним неизвестных людей, пишет со ссылкой на .

«Видите, как все закрутилось. Скорее только, придется нам скоро носить Наде передачки в СИЗО. Эх, Надя, что ты натворила, зачем ты ва-банк так рано и необоснованно пошла. То, что о ней показывать – не могу в это поверить. Я не поддерживаю то, как она стала вести себя. Зачем она «хренами» кидается в генпрокурора, принесла две гранаты. Уже многие говорят, что она не в своем уме. Разочаровала нас», — отметил пенсионер Петр Гаврилович.

В то же время другой сосед парламентария Игорь Викторов вспомнил, как к нему домой приходили неизвестные люди.

«Сказали, что очень хорошо знают Надю и предлагали мне в случае ее ареста идти под Раду с ее поклонниками и требовать от депутатов и президента ее освобождения. Я в таком участия брать не собираюсь. Возраст не тот, та и никогда не верил, что из военного может выйти хороший политик», — сказал он.

Более того, Игорь Викторович рассказал, как себя вела Савченко после возвращения из плена.

«Как только вернулась из тюрьмы, со всеми здоровалась «Слава Украине!», а потом перешла на «Добрый день». Возле их квартиры никогда не видел важных чиновников, какой-то охраны. Единственное, они пару лет назад поставили у входной двери видеокамеру», — подчеркнул он.

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