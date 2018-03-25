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|В Грузии выпал красный снег
|25.03.2018 12:30
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В Грузии выпал снег красноватый оттенок. Из-за этого горы превратились в "марсианские пейзажи".
Необычные осадки красноватый оттенок были зафиксированы на горнолыжном курорте Годердзи, передает со ссылкой на .
Как объясняют синоптики, песок и мелкая пыль, поднятые песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке, были перенесены в черноморский регион мощными воздушными потоками.
При этом специалисты отмечают, что мелкая пыль не только выпадает вместе с осадками, окрашивая дождь и снег, но иногда и висит в воздухе - небо над несколькими регионами Грузии накануне было затянуто желтым туманом.
В одном из районов Выборга Ленинградской области России выпал снег с черными пятнышками.