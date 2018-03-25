«9 звезд» — древняя китайская методика познания себя. Эта уникальная система соединяет нумерологию и астрологию.

Астрологическая методика «9 звезд» позволяет узнать сильные и слабые стороны человека, а также дает советы по укреплению здоровья, пишет со ссылкой на .

Китайская нумерология

Сегодня мы расскажем тебе, как узнать свое персональное число судьбы. Именно это число укажет на то, кто ты есть в данный момент, и подскажет, куда двигаться дальше, чтобы реализовать себя в личной жизни и карьере. С помощью удобной таблицы отыщи год своего рождения. Число, которое стоит возле нужной даты, и будет персональным числом твоей судьбы.

Звезда № 1

Люди, которые находятся под влиянием этой звезды, очень коммуникабельны и эмоциональны. Это одни из самых чувствительных натур, которым свойственна повышенная тревожность. Зачастую люди, которыми руководит звезда № 1, любят замыкаться в себе и под влиянием грустных мыслей впадают в меланхолию.

Этим людям следует бороться со своими страхами, иначе они сами же станут причиной своих болезней. Тем, кто находится под влиянием звезды № 1, нужно опасаться пагубных привычек и разных зависимостей.

Звезда № 2

Люди, которые находятся под ее влиянием, очень заботливы и домовиты. Зачастую это любящие мамы, у которых на первом месте стоят семья и домашний очаг. Двойки очень практичны, терпеливы и готовы пойти на большие жертвы. Таким людям следует быть осторожными со своей тягой к еде. К сожалению, они склонны к быстрому набору лишнего веса.

Звезда № 3

Люди, рожденные под ее влиянием, легки на подъем и очень деятельны. Они не из тех, кто будет сидеть на месте в ожидании, когда всё наладится. Тройки, не дожидаясь чьей-то помощи, найдут выход даже из самых трудных ситуаций. Их отличительной чертой является неугасаемый оптимизм и веселый нрав.

Также этим людям свойственны несдержанность и импульсивность. Зачастую после таких эмоциональных всплесков они чувствуют себя виновато и раскаиваются в содеянном.

Звезда № 4

Люди, рожденные под ее влиянием, обладают не только сильным интеллектом, но и творческими способностями. Они очень схожи с тройками, так как привыкли только добиваться собственными силами. Им тоже нравится путешествовать, и они легки на подъем.

Таким людям следует опасаться большой ответственности. Следует не один раз подумать, прежде чем браться за несколько дел одновременно.

Звезда № 5

Люди, рожденные под ее покровительством, очень волевые и целеустремленные натуры. Это отличные организаторы, настоящие лидеры и руководители. Со временем из-за огромной ответственности, которую они на себя возложили, им свойственно замыкаться в себе.

Они могут и вовсе стать нелюдимыми, пассивно наблюдая за ходом событий. В таком случае важно вовремя остановиться и посетить хорошего специалиста, который поможет раскрыть большой внутренний потенциал.

Звезда № 6

Эти люди наделены преимущественно мужскими качествами. Им присущи чрезвычайная прямолинейность и огромная сила воли. Люди, которыми руководит звезда № 6 крайне трудолюбивы и ответственны. Зачастую это хорошие руководители и начальники.

К сожалению, иногда им присуща излишняя агрессивность и самоуверенность. Они очень легко перегибают палку, позже сожалея о содеянном или сказанном.

Звезда № 7

Эти люди очень романтичны и беззаботны. Зачастую складывается чувство, что они не приспособлены к суровым реалиям жизни, но это совсем не так. Деньги и материальные блага у семерок едва не на первом месте.

Всем людям, которые находятся под покровительством этой звезды, стоит помнить: чем больше ты отдаешь, тем больше ты будешь получать.

Звезда № 8

Такие люди создают чувство замкнутых и холодных личностей. На самом деле они очень добры, им нужно лишь помочь раскрыть свою прекрасную сущность. Зачастую эти люди очень много работают, забывая об остальных сферах жизни. Им, как никому другому, стоит взять за правило регулярно делать небольшие перерывы в работе.

Звезда № 9

Это активные, очень страстные и волевые люди. Они умеют быстро найти подход к нужному человеку. Девятки обладают острым умом и молниеносной реакцией. Но чрезмерная активность чревата негативными последствиями в виде излишнего раздражения. Зачастую они способны обижать близких, даже не отдавая себе в этом отчет.

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