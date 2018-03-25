Недавно президент сделал заявление о том, что украинские спецслужбы разоблачили преступления Михеила Саакашвили.

На что руководитель "Руху нових сил" дал резкий ответ на странице в Facebook, передает со ссылкой на ..

"Если они меня разоблачили, доведите свое" разоблачения "до конца. Пустите меня в Украине и доведите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко", - сказал он.

При этом Саакашвили говорит, что украинский президент не имеет чести и достоинства, а также всячески критикует его.

сообщил о двух спецоперациях, которые провела . По его словам служба разоблачила преступную деятельность Савченко и Саакашвили.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира