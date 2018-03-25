В супермаркетах сегодня представлен громадный выбор сыра на любой вкус и любой формы.

Если вы зайдете в крупный гипермаркет, то в нем может быть представлено около 100 сыров различных видов. Каждый продукт имеет свой вкус и отличается составом, пишет со ссылкой на .

Некоторые производители, чтобы снизить стоимость сыра, изготавливают его на базе растительных жиров, пишет . Но в этом кроется большой минус для потребителя. Он заключается в том, что такие жиры могут основательно пошатнуть здоровье покупателя.

Тогда, как правильно выбрать сыр? Как купить только качественный продукт и остаться здоровым? Для начала, надо узнать, в чем принципиальное отличие хороших сыров от плохих.

Можно ли покупать сырный продукт вместе сыра?

На продуктовом рынке вы можете найти не только сыр, но и такое странное название, как «сырный продукт». Основное отличие натурального сырка от сырного продукта кроется в составе. Настоящий натуральный сыр без примесей изготовлен из натурального молока, включает сычужный компонент или же его аналоги. Содержит закваску из кислого молока и щепотку соли. Для лучшего процесса сворачиваемости в составе можно найти хлористый кальций. Все компоненты отлично усваиваются в организме человека и быстро перевариваются. Именно следовательно сыр – это очень дорогой продукт.

Но что тогда за сырный продукт? Это пища, которая не имеет полезные вещества для организма. Он лишь похож по вкусу, цвету, форме и внешним характеристикам на сыр. Но по составу – это совершенно другой продукт. Если в настоящем сыре находится большое количество молока, то в сырном продукте его менее 20%. Остальные 80% — это белок и жир, которые получены не из молока. То есть, ненатуральным способом.

Те, кто производят сырный продукт, обычно для изготовления берут кокосовое масло. Иногда пользуются пальмовым маслом. Тут вы можете сказать, что масла растительного происхождения также полезны для человека. Это верно, но смотря, что это за масла. Если взять пальмовые, кокосовые или рапсовые масла, в которых находится большое количество жиров с высоким процентным составом, то они могут спровоцировать болезненные процессы в организме.

Такой вид масел превращается в трансизомерный или же трансгенный жир. Эти жиры легко провоцируют появление сердечно-сосудистых заболеваний, возникновение холецистита, быстрое ожирение, атеросклероз или, в некоторых случаях, тромбоз сосудов. И это лишь часть возможных заболеваний.

Поэтому при выборе сыра следует помнить о нескольких правилах:

1. Перед покупкой внимательно смотрите на состав. Он пишется на этикетке сыра. В графе «состав» вы не должны найти информацию о жирах растительного происхождения, не должно содержаться пальмовое или кокосовые масла. В настоящем и полезном сыре в его составе должен быть только жир из натурального молока.

2. Смотрите на цену. Если сыр изготовлен из растительного масла, то он будет дешевле, чем сыр из натуральных компонентов. Если в продукте преобладают растительные масла, значит это сырный продукт. Такие масла могут быть в составе как в большом количестве, так и в малом процентном соотношении. Сырный продукт продают во многих супермаркетах Европы сегмента «эконом-класс».

3. Если вы приобрели сыр на развес, то так вы не сможете наверняка узнать его состав. Этикетки ведь нет. Поэтому, в этой ситуации вам надо полагаться только на свой опыт в выборе продукта и знаниях, что такое настоящий сыр и как он выглядит. Есть один лайфхак. Вы можете немного нажать на сыр подушечками пальцев. Если после нажатия из сыра начнет вытекать жидкость, то перед вами натуральный сыр, в котором находятся жиры растительного происхождения.

4. Цвет натурального сыра довольно равномерный по всей поверхности. Если он выглядит слишком желтым – это значит, что в него добавили красители для окрашивания.

5. Следует посмотреть на размер сыра и его сырные глазки, то бишь, дырочки. Если дырочки в центре больше, чем у его края, то перед вами сырный продукт. Не берите его.

6. Корочка сыра не должна иметь трещины или малейшие намеки на налет. Если налет есть, то это значит, что при хранении сыра были допущены нарушения. Он мог испортиться, следовательно его лучше обойти стороной.

Хороший и качественный сыр имеет равномерный рисунок по всей поверхности. У него ровная структура, а дырочки расположены симметрично. Если вы любите пармезан или другие сорта, то стоит обратить свой взгляд на цену продукта и производителя. Чем выше цена и чем выше репутация изготовителя, тем качественнее будет сыр. В других ситуациях, когда вы не знаете, какой сыр выбрать и не хотите ошибиться, то применяйте наши советы.

Когда вы уже купили сыр, то можно проверить его на натуральность и дома. Для этого надо взять маленький кусочек сыра и попробовать согнуть его под углом в 90 градусов. Его он не сломается в месте изгиба, то перед вами натуральный продукт. Если же он сломается, то значит вы держите в руках ненатуральный сырный продукт из пальмового масла, который перемешали с сухим молоком и красителями.

Покупайте только полезные для здоровья продукты. С помощью наших советов теперь вы сможете отличить качественный сыр от подделки. Пользуйтесь на здоровье!

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