На работе у каждого человека бывают разные времена – взлеты и падения. А бывает и так, что ты стараешься сделать все лучшим образом и стать незаменимым сотрудником, но это никто не ценит.

Что делать, если работа вам нравится и вы не планируете ее менять, но вами никто не доволен, передает со ссылкой на т .

1. Отставьте эмоции

Накалять страсти и вдаваться в споры и обсуждения — проигрышный вариант. Словами, скандалами и истериками вы ничего не добьетесь, если и без того находитесь в шатком положении.

2. Адекватно оцените обстановку

Если вы остыли, взгляните на ситуацию отстраненным взглядом. А лучше — взглядом владельца компании или вашего начальства. Вы были бы довольны своей работой? О таком сотруднике вы мечтали бы? Если что-то вызывает сомнение, это повод не просто задуматься, а начать действовать.

3. Измените стратегию

Отодвинув эмоции и оценив ситуацию, начинайте действовать. Вот примерный план, который должен помочь исправить положение:

Попросите у начальства указать на ваши проблемные стороны. Узнайте, что конкретно вы делаете не так, что нужно изменить, какого результата от вас ждут.

Заручитесь поддержкой коллеги, которому доверяете, попросите его на время стать вашим наставником или куратором.

Меняйте тактику решения задач.

Помните о личной ответственности. Выполняйте каждый проект так, будто вся компания принадлежит вам, и именно от ваших действий зависит ее успех.

Не повторяйте прежних ошибок. Избегайте предыдущего опыта. Помните, все, что было до — это не то, что вам нужно. Ищите новые тропы.

4. Измените свое отношение

Важно также понимать, готовы ли вы что-то менять в себе или все же уверены, что вины вашей нет, а начальство просто придирается. Признать собственную некомпетентность очень сложно.

Поэтому, скорее только, вы будете сопротивляться переменам, не захотите признать свою неправоту, вам станет неприятно работать в коллективе, в котором вас не ценят, вы уволитесь, а затем, на новом месте, все начнется заново. А может, и нет. Как бы то ни было, прежде только мы советуем начать с себя.

5. Не помогло? Тогда смените место работы

Совет радикальный, но актуален для тех, кому предыдущие способы не помогли. Если вы на 100% уверены, что выкладываетесь на полную, и достигнутые результаты — повод для похвалы, а не недовольства. Если ваш KPI противоречит словам шефа, а коллеги не считают вас некомпетентным сотрудником, вероятно, стоит задуматься о смене работы. Не стоит жертвовать своей карьерой и развитием, если ваших усилий не оценивают по достоинству.

Вполне вероятно, что на новом месте ваши старания принесут больше пользы и для компании, и для вашего профессионального роста.

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