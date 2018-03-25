|Что делать, если вами недовольны на работе: простые советы
|25.03.2018 15:09
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На работе у каждого человека бывают разные времена – взлеты и падения. А бывает и так, что ты стараешься сделать все лучшим образом и стать незаменимым сотрудником, но это никто не ценит.
Что делать, если работа вам нравится и вы не планируете ее менять, но вами никто не доволен, передает со ссылкой на т .
1. Отставьте эмоции
Накалять страсти и вдаваться в споры и обсуждения — проигрышный вариант. Словами, скандалами и истериками вы ничего не добьетесь, если и без того находитесь в шатком положении.
2. Адекватно оцените обстановку
Если вы остыли, взгляните на ситуацию отстраненным взглядом. А лучше — взглядом владельца компании или вашего начальства. Вы были бы довольны своей работой? О таком сотруднике вы мечтали бы? Если что-то вызывает сомнение, это повод не просто задуматься, а начать действовать.
3. Измените стратегию
4. Измените свое отношение
Важно также понимать, готовы ли вы что-то менять в себе или все же уверены, что вины вашей нет, а начальство просто придирается. Признать собственную некомпетентность очень сложно.
Поэтому, скорее только, вы будете сопротивляться переменам, не захотите признать свою неправоту, вам станет неприятно работать в коллективе, в котором вас не ценят, вы уволитесь, а затем, на новом месте, все начнется заново. А может, и нет. Как бы то ни было, прежде только мы советуем начать с себя.
5. Не помогло? Тогда смените место работы
Совет радикальный, но актуален для тех, кому предыдущие способы не помогли. Если вы на 100% уверены, что выкладываетесь на полную, и достигнутые результаты — повод для похвалы, а не недовольства. Если ваш KPI противоречит словам шефа, а коллеги не считают вас некомпетентным сотрудником, вероятно, стоит задуматься о смене работы. Не стоит жертвовать своей карьерой и развитием, если ваших усилий не оценивают по достоинству.
Вполне вероятно, что на новом месте ваши старания принесут больше пользы и для компании, и для вашего профессионального роста.