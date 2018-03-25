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Путин исчез в Крыму: что произошло, и кто виноват
25.03.2018 15:31
Путин исчез в Крыму: что произошло, и кто виноват По теме:

В городе Севастополь на стене дома по адресу Героев Севастополя 46, на котором был изображен российский президент посреди колосящегося поля, изображение закрашено.

Данное граффити было нарисовано в 2014 году сразу после оккупации Крыма Россией, напоминает . 

Оно получило известность не только потому, что стало было первым масштабным изображением Путина на полуострове, но и потому, что его руки попадали четко на кондиционеры.

Закрасили граффити по причине проведения капитального ремонта этого дома. Ремонтные работы фасада начались в середине февраля, «зависли», поскольку убрать рисунок с Путиным не решались. Было решено подождать до проведения президентских выборов и закрасить граффити уже после 18 марта.

Авторы рисунка — организация «Сеть» — уже заявили, что нарисуют Путина снова. Однако не все жители приветствуют новый рисунок, поскольку «граффитисты рисуют президента некрасиво, он не похож на нашего Владимира Владимировича».

 







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