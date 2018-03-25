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|25.03.2018 15:39
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Тело неопознанного мертвого обитателя было найдено на берегу в Дорджии. Один из туристов снял его на видео во время круиза по морскому заповеднику.
В на берегу Джорджии было найдено тело загадочного морского существа. На видео его снял один из туристов во время круиза по морскому заповеднику, пишет со ссылкой на и .
Автор видеоролика Джефф Уоррен отметил, что изначально принял найденное существо за морского котика. Однако позднее, когда корабль подплыл ближе к берегу, он понял, что ошибся. Неопознанное существо имело длинную шею и маленькую голову.
Пассажиры корабля усмотрели в животном схожесть "с лохнесским чудовищем". В настоящий момент происхождение морского обитателя не установлено.
По словам Главы Службы рыбной и дикой природы Дэна Эша, иногда разлагающиеся тела акул могут напоминать внешне плезиозавров. Эти существа, жившие около 199,6-65,5 миллионов лет назад, обладали длинными шеями и маленькими головами.