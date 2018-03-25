Казалось бы, что о деятельности секретных служб в СССР рассказали уже все, кто мог, и всё, что можно. Многие архивы были открыты, бывшие сотрудники написали книги и мемуары, но одна небольшая часть истории всё еще скрыта завесой тайны, пишет со ссылкой на .

Речь о легендарном 13-м отделе КГБ, который специализировался на диверсиях и убийствах. О нём известно немного, большую часть сведений мы почерпнули из воспоминаний сбежавших на Запад агентов и стареющих сотрудников, которые уже не считают себя ответственными за соблюдение тайны.

Однако указом Президента от 14 января 1992 года почти вся информация об этом отделе была засекречена на 75 лет. Поэтому приходится опираться на слова экс-кагэбэшников и различных историков. Но всей правды мы, вероятно, никогда не узнаем.

Примерно до 90-х годов никто даже не мог предположить, что внутри КГБ действует целая структура, деятельность которой направлена на физическое устранение врагов режима. О том, что Комитет госбезопасности устранял людей, знали, но масштабы этого никто не мог себе представить. Это была целая структура со своими учебными заведениями, научно-техническими и медицинскими штабами.

Не так много людей проходили отбор в ряды сотруников. Те, кто замечательно справлялся с теорией, просто физически не могли убить человека. Естественно, что таких людей не выбрасывали, им просто поручали работу иного плана.

13-й отдел открыл миру в сентябре 1971 года экс-майор КГБ Олег Лялин. Офицер получил позже политическое убежище в Британии, так как опасался расправы, особенно после слухов о смерти Олега Пеньковского, человека, который работал двойным агентом для и, благодаря переданным данным, смог предотвратить атомную войну во время Карибского кризиса. Так вот, Пеньковского в СССР осудили и расстреляли, но поговаривали, что его сожгли живьем.

Лялин был отменным снайпером и посвятил всю жизнь уничтожению врагов СССР, он признавался, что лично ликвидировал несколько десятков человек. На тот момент он числился в отделе «В», который был реформированной версией 13-го отдела, образованной в 1969 году.

13-й отдел, который, кстати, получил свое названии именно благодаря Андропову, считавшему 13 хорошим числом для такой деятельности, был самым неудачливым отделом с самой высокой текучкой, которая еще и усугублялась бегствами офицеров. Потому он был расформирован. А пришедший ему на смену отдел «В» имел куда более широкие полномочия и поле деятельности.

Лялин был завербован МИ-5 за полгода до бегства. Британцы, вербуя обычного сотрудника посольства, даже не представляли, кто им достался. Он рассказал о готовящихся диверсиях в ряде европейских столиц, а также рассказал, что во многих городах есть агенты, которые держат на мушке не только дипломатов, но и сотрудников советских посольств, чтобы ликвидировать в случае возникновения критической ситуации.

Британские разведчики были ошеломлены настолько, что не поверили офицеру и решили проверить информацию у американцев, что делали лишь в исключительных случаях. Тогда в Лэнгли сразу же предложили Лялину звание полковника и должность в . А также пообещали перевезти его семью в Штаты. Олег отказал, но его выдержки хватило только на полгода.

Англичане же в свою очередь действовали быстро, они выслали 105 советских дипломатов и граждан СССР, 90 сотрудников КГБ и ГРУ, которые работали в Лондоне и закрыли въезд еще многим лицам. Это стало самой массовой подобной акцией в истории. С тех пор КГБ так и не смог полностью восстановить свою разведывательную сеть в Англии.

Среди переданных Лялиным сведений содержалась информация о затоплении лондонского метро, взрывах ракетных станций в Северном Йоркшире, уничтожении ряда военных объектов. А что важнее, о многочисленных планируемых покушениях.

После бегства Лялина отдел вновь расформировали и на его базе создали 8-й отдел управления «С», о котором почти ничего не известно. Единственная полностью подтвержденная информация об их деятельности — операция «Туннель». Самая массовая серия ликвидаций, начиная с 40-х годов.

Тогда молодым сотрудникам отдела была доверена ликвидация 12 человек, которых подозревали в связах с Израилем и . Обычно шпионов ловили и судили, но здесь решили устроить показательные казни, чтобы будущие агенты закрепили полученные знания на практике.

10 человек были убиты, двоим удалось спастись. В результате операции погиб один сотрудник — он сорвался с крыши во время выполнения задания. Кстати, центр в Балашихе продолжает работать, только теперь он называется учебным центром управления по борьбе с терроризмом.

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