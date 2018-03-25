В центре Кемерово в России загорелся торговый центр "Зимняя вишня".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неизвестный источник в экстренных службах, в одном из залов кинотеатра ТЦ обнаружили тела четырех детей.

Позже российский сообщил о 8 погибших детей и трех взрослых,передает со ссылкой на .

Всех посетителей и сотрудников центра эвакуировали. Горят три из четырех этажей здания, очаг возгорания мог находиться в одном из кинотеатров.

В соцсетях пользователи сообщают о том, что некоторые спасался из центра через окно, людей также снимают с крыши.

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