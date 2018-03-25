Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

Решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, начатой ​​2011 года, пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее, сказал премьер.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война в Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы через разрыв становимся только сильнее", - продолжил Гройсман и добавил: надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт.

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть большой свой потенциал", - добавил Владимир Гройсман.

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