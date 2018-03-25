Сегодня, 25 марта, известному украинскому боксеру Владимиру Кличку выполняется 42 года.

В спорте его называли "Доктор Стальной молот", ведь из 69 проведенных поединков 54 завершились досрочно, передает со ссылкой на .

Заниматься боксом Владимир начал с 13 лет и уже через 5 лет завоевал титул чемпиона Европы между юниоров. Карьера боксера насыщенная впечатляющими победами и стремительными взлетами. Среди них было немало эффектных нокаутов.

О завершении карьеры сообщил в 2017 году. После того как 29 апреля этого же года проиграл Ентани Джошуа. Это поражение стало 5 за всю карьеру спортсмена в боксе.

Десять лет назад первым из украинских боксеров объединил два титула. 23 февраля 2008 года на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, , победил единогласным решением российского боксера Султана Ибрагимова.

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