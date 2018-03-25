17 марта площадь зимнего морского льда в Арктике достигла сезонного максимума и стала второй самой низкой за всю историю наблюдений. Об этом сообщают в .

Ледяной покров в этом году достиг отметки в 14, 480 млн кв км. Это на 60 тысяч больше, чем зарегистрированный в прошлом году максимум, который в свою очередь был рекордно низким за последние 40 лет,передает со ссылкой на .

Ежегодно морской ледяной покров, покрывающий Северный Ледовитый океан и окружающие моря, увеличивается в течение осени и зимы, достигая своей максимальной площади в период с конца февраля до начала апреля. После этого лед тает в течение весны и лета, пока не достигнет своего годового минимума в сентябре. Арктический морской лед в последние десятилетия сокращается как в период роста, так и в период таяния.

Последние четыре года зимний морской максимум показывает одинаково низкие значения, продолжая тенденцию к снижению площади ледяного покрова, наблюдаемая последние десятилетия.

"Арктический ледяной покров продолжает сокращаться, что связано с потеплением в Арктике. Это улица с двусторонним движением: потепление означает, что меньше льда формируется и больше - тает, но, поскольку образуется меньше льда, меньше солнечного излучения отражается от его поверхности способствует потеплению ", - отметила старший климатолог Центра Годдарда Клэр Паркинсон.

Исследователи впервые зафиксировали на видео взрыв звезды. Он вызвал вспышку в 130 раз ярче, чем вспышка земного Солнца.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира