|В России создают оружие будущего с канализационных труб
|25.03.2018 19:39
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В России показали оружие будущего из строительных материалов.
Нестандартный подход к инновациям заметил в сюжете "Россия 24" ,передает со ссылкой на .
Канал показал новейшие лазерные системы корпуса которых сделали с канализационных и дымоходов труб. На кадрах можно увидеть пластиковую друбу диаметром в 100-110 миллиметров с резиновыми уплотнителями, которую часто используют при прокладении канализаций.
Канал не сообщает с какой целью создали новые системы и где они будут использоваться.
Ранее, в представили новый ЖК "Сармат", который также оказался фейком. На самом деле на видео были представлены рэкет "Воевода", стоящие на вооружении уже 10 лет.