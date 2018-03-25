В России при продолжающемся пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово пропали без вести 35 человек, их не могут найти родственники.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ по региону Евгений Дедюхин,передает со ссылкой на .

"Пока мы считаем, что они без вести пропали", - сказал он.

Он отметил, что в левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение. В правой части здания пожар локализован, там проводится дымоудаление. Личный состав для разбора завалов туда пока не допускается.

У горящего торгового центра собрались несколько десятков родственников погибших, пострадавших и пропавших без вести, которые требуют прибытия на место мэра города. Также они требуют ответа от властей, почему не работала сигнализация, а также хотят, чтобы им рассказали о ходе спасательных работ.

По последним данным СК известно о 5 погибших, между них три женщины, ребенок и мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

В сети появилось видео из горящего ТЦ, на котором заблокированные на лестнице люди пытаются выбраться из огненной ловушки. Удалось ли им спастись, неизвестно.

Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово начался днем 25 марта. По данным , возгорание возникло на четвертом этаже, где находятся кинотеатр и детские игровые площадки. Из торгового центра были эвакуированы сто посетителей и сотрудников комплекса.

Также известно, что около 200 животных остались в контактном зоопарке на третьем этаже здания и, вероятно, погибли.

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