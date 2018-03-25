Появилась информация о том, что 11-классника Валентина Земцова, обвиняемого в убийстве семьи своих соседей в Павлограде Днепропетровской области, уже много лет покрывают местные власти и полиция.

Об этом на своей странице в Facebook пишет адвокат Анна Маляр.

По ее словам, вот уже 10 лет жители Павлограда не могут привлечь к ответственности подростка, потому что его мать - глава суда, а отец - предприниматель,передает со ссылкой на .

Как утверждают местные жители, недавнее убийство мужчины, 4-летнего ребенка и покушение на беременную женщину - не первый случай агрессии 11-классника, однако к этому его удавалось покрывать. Говорится об изнасиловании детей и телесные повреждения.

Есть подозрения в том, что подростка пытаются прикрыть и в этот раз. В этом подозревают местные власти, полицию и директора школы, в которой учился Земцов.

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