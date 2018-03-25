Сегодня сразу две молодежные команды Украины сыграли против сверстников из Сербии. Украинские сборные U17 и U19 в рамках отбора к Евро-2018 в своих возрастных группах пергралы сербов. Оба матча завершились с однкаовим счетом - 2: 1 в пользу наших ребят.



"Во втором туре элит-раунда отборочного турнира Евро-2018 сборная Украины U-17 одержала волевую победу над сверстниками из Сербии. Команда Олега Кузнецова пропустила первой уже на 12-й минуте, но через 20 минут форвард Карпат Даниил сикан сравнял счет, забив свой второй гол на турнире. А уже после перерыва полузащитник "Шехтера" Михаил Мудрик принес "сине-желтым" победу ", - передает со ссылкой на .

В параллельном матче сборная Чехии снова проиграла со счетом 0:2, на этот раз испанцам.

Положение в таблице

№ И В Н П Г О 1. Испания 2 1 1 0 3:1 4 2. Украина 2 1 1 0 3:2 4 3. Сербия 2 1 0 1 3:2 3 4. Чехия 2 0 0 2 0:4 1

В заключительном туре, который состоится 27-го марта, Украина встретится с чехами, а Испания сыграет с Сербией.

Путевку в финальный турнир Евро-2018 получат победители восьми групп, а также семь лучших команд, занявших вторые места.

Сербия (U-17) - Украина (U-17) 1:2

Голы: Йочич, 12 - сикан, 32, М. Мудрик, 72

Сербия: Славкович, Радмановац, Эракович (к), Митрович Лончар (Балаж, 41), Белик, Илич, Видославлевич, Йочич (Купусович, 70), Савич (Станойлович, 62), Бурмаз

Украина: Трубин (к), В. Мудрик (Данилюк, 78), Аусси, Биловар, Ярош, Гуров, Бодня, М. Мудрик, Волошин, Шулянський, сикан (Чирук, 70)

Стартовав в элит-раунде отбора к Евро-2018 с ничьей против шведов, во втором туре сборная Украины U-19 одержала волевую победу над сербами со счетом 2: 1.

"На перерыв команды уходили при преимуществе сербов, реализовали пенальти в середине первого тайма - правила нарушал защитник Виталий Миколенко. Однако, на 79-й минуте Миколенко удалось реабилитироваться, когда он воспользовался передачей футболиста Шахтера Алексея Кащука и переправил мяч в сетку ворот. А уже на первой добавленной минуте Миколенко ассистировал игроку "Днепра-1" Александру Сафронову, который забил победный мяч ", - говорится в сообщении.

В параллельном матче сборная Румынии обыграла шведов со счетом 2: 1.

Положение в таблице:

№ И В Н П Г О 1. Румыния 2 2 0 0 6:1 6 2. Украина 2 1 1 0 2:1 4 3. Швеция 2 0 1 1 1:2 1 4. Сербия 2 0 0 2 1:6 0

Путевку в финальный турнир Евро-2018 получат победители восьми групп, а также семь лучших команд, занявших вторые места.

U17 могла уже гарантировать себе выход на Евро, если бы не пропустила на последней минуте первого матча гол от Испании.

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