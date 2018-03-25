Уже во вторник збарна Украины по футболу сыграет против Японии. Предлагаем вспомнить известного японского, футболиста Хидэтоси Наката.

Карьеру профессионального футболиста он начал у себя на родине в 1995 году. Однако уже спустя 3 года, Наката переехал в Европу. Первым его клубом стала итальянская "Перуджа". Японец существенно усилил команду и через два года помог команде неплохо заработать,передает со ссылкой на .

Однако футболом единым. Всю жизнь Наката интересовался модой. Он первым начал рекламировать нижнее белье, даже раньше чем Роналду, и получил прозвище "японский Дэвид Бекхэм". Хидетоси переключился на бизнес. У него появился собственный журнал, свои рестораны.



"Я несу с собой культуру Японии, стараюсь сделать так, чтобы ее поняли в мире. Речь идет о моде, дизайне, саке. Недавно я дебютировал в качестве журналиста, не исключаю, что буду заниматься этим более серьезно", - рассказывает свою миссию в одном из интервью.

Сейчас Хидэтоси настоящая икона моды и стиля.

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Уже через два дня сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Японии. До этого команды встречались два раза. Оба поединка были общительными. В 2002 Япония дома переиграла Украхну со счетом 1: 0. А в 2005 с аналогичным счетом победила уже Украина. Предыдущий товарищеский матч сборная Украины завершила со счётом 1:1.

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