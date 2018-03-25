Одиозный внефракционный народный депутат Владимир Парасюк хочет возглавить Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Гордон" ,передает со ссылкой на .

"В будущем это моя мечта", - уточнил он.

Парасюк заявил, что "сделал бы там много чего". "В первую очередь подошел бы более совершенно и более критично к кадровому вопросу", - пояснил депутат.

Владимир Парасюк известен радикальными действиями в отношении политиков и чиновников - в частности, физическим воздействием на них.

Так, в его "активе" борьба с главой Управления госохраны Валерием Гелетеем, нардепом Александром Вилкулом после эфира на, коллегами по парламенту и полицией.

Кроме того, по факту нападения Парасюка на правоохранителей в суде Мариуполя открыто уголовное производство. О необходимости снять с нардепа депутатскую неприкосновенность заявлял премьер Владимир Гройсман.

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