Завтра в Украине ожидается привычная весне погодая с теплом днем ​​и холодом ночью,передает со ссылкой на .

Прогноз погоды на понедельник 26 марта сообщает Укргидрометцентр.

Завтра температура воздуха будет от +2 до +12 градусов тепла вдень, и от -2 до - 11 градусов мороза ночью. В частности днем ​​во Львове будет от +8 до +10 градусов тепла, Одессе - + 5 - + 7, в - + 6- + 8, самая теплая погода будет на Закарпатье +11 - +13 градусов тепла и в Крыму + 10 - + 12 градусов, а холоднее только в Сумах и Харькове + 2 + 4 градуса. Преимущественно по всей территории Украины без осадков. Однако Винницкую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую область накроют дожди.

Сказали сколько дней украинцы будут отдыхать в мае. В 2018 году майские праздники будут длиться дольше, только в этом месяце будет 11 выходных.

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