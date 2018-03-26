18 марта на улице Константиновской 20/14 открылась кофейня BUCK Coffee Roasters, в которой нет цен. Посетители платят за напиток столько, сколько считают нужным.

Организаторы акции - постоянные участники фестивалей Ulichnaya Eda, "Белые Ночи", "Кураж Базар", Atlas Weekend, Z-Games и "Все Свои", передает со ссылкой на .

"Это своеобразный маркетинговый ход, подобный опыт мы видели в европейских заведениях. Таким образом за рубежом призывают людей попробовать их кофе. Захотели посмотреть, что из этого получится, да и люди как-то должны узнать, что мы открылись. Тем более, такой способ значительно интереснее за обычную рекламу. Людям нравится", - рассказала владелица кафе Юлия Пристинская.

В меню есть множество нестандартных кофейных напитков: латте с соленой карамелью, раф с лавандовым или бананово-ореховым вкусом.

"Без цен работаем только в тестовом режиме. Далее перейдем на обыкновенный режим оплаты. За три дня работы у нас побывало около 250 человек. Большинство рассчитывается карточкой: сами вводили сумму, которую хотели оплатить. Многие платили больше нашей цены за напиток. Некоторые даже оставляли 100 гривен за кофе. Однако "халявщиков" тоже хватает. В основном, это школьники и студенты. За такой короткий период не обанкротимся", - добавила Юлия.

Через несколько дней кофейня сделает услугу "подвешенный кофе", чтобы обслуживать людей, которые не имеют возможности посетить кофейню.

"Подвешенный кофе" - это анонимное угощение кого угодно кофе, начавшееся в Италии. Происходит это следующим образом: вы заказываете и оплачиваете несколько порций кофе: одну для себя, а остальные просите "подвесить". Тогда бармен отмечает на специальной доске количество "подвешенного". Тогда любой сможет заказать кофе бесплатно, ведь за него уже заплачено", - объяснила владелица заведения.

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