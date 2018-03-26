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В Киеве трамвай "соскочил" с рельсов и столкнулся с дорогой иномаркой
26.03.2018 02:02
В Киеве трамвай "соскочил" с рельсов и столкнулся с дорогой иномаркой По теме:

В столице произошло на улице Дмитриевской, в транспортное происшествие попал внедорожник Lexus и трамвай №15.

Инцидент произошел , 25 марта, передает со ссылкой на .

Во время движения трамвай сошел с рельсов и столкнулся с припаркованным автомобилем. Машина получила механические повреждения, к счастью, никто из людей не пострадал. Из-за движения по маршруту временно остановили.

"На Дмитриевской трамвай сошел с рельсов и остановился в припаркованный Lexus. Будем надеяться, что водитель трамвая успел убежать", - с юмором написали журналисты.

Подобный случай произошел в селе Великая Копаня Закарпатской области. Однако там уже внедорожник протаранил грузовой поезд.







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