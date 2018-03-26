Вслед за мужским биатлонный сезон завершился и женский. В последнем этапе сезона проходил в российской Тюмени Украинский участия не принимали.

На Большой хрустальный глобус претендовали две спортсменки. Финка Кайса Мякяряйнен и словачка Анастасия Кузьмина,передает со ссылкой на .

"Финском биатлонистке удалось вырвать Большой хрустальный глобус на последнем круге последней гонки сезона. На выходе из четвертой стрельбы она на одну позицию отставала от Кузьминой. Хотя Кайсе нужно было финишировать выше Анастасии, чтобы сыграть 5 очков отставание в общем зачете. В итоге она перевыполнила задание , опередив соперницу на 5 позиций за один круг ", - сообщает ua.tribuna.com.

Лучшей из украинок в общем зачете Кубка мира стала Юлия Джима - 11 место в общем зачете Кубка мира

Итоговый зачет выглядит следующим образом:

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 822

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 819

3. Дарья Домрачева (Беларусь) - 804

4. Дальмайер (Германия) - 730

5. Вирер (Италия) - 681

6. Лиза Виттоцци (Италия) - 588

7. Анаис Бескон (Франция) - 582

8. Вероника Виткова (Чехия) - 545

9. Хильдебранд (Германия) - 539

10. Ванесса Гинц (Германия) - 522

11. Юлия Джима (Украина) - 483

15. Вита Семеренко (Украина) - 437

21. Валентина Семеренко (Украина) - 350

42. Анастасия Меркушина (Украина) - 157

52. Елена Пидгрушная (Украина) - 96

53. Ирина Варвинец (Украина) - 84

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал седьмую подряд победу в общем зачете Кубка мира.

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