В Беларуси задержали десятки участников запрещенного властями шествия ко Дню Воли, которое организовала оппозиционная партия Николая Станкевича.

Сначала полиция задерживала людей с бело-красно-белыми флагами и цветами "для установления личности", однако затем начали удерживать всех, кто был на полощите Якуба Коласа, передает со ссылкой на .

В руки полиции попал и руководитель Белорусского национального конгресса Николай Статкеви, по последним данным он находится в Ленинском РУВД Минска.

Правозащитный центр "Весна" сообщает, что во время акции задержали от 30 до 50 человек, между которых около 10 их наблюдателей. Также в автозаки попали журналисты "Белсата" Екатерина Андреева, Сергей Ковалев, Игорь Илляш, Любовь Лунева. Всех затриманнних полиция увезла в уже упомянутого Советского РУВД Минска.

Жена Станкевича Марина Адамович сообщила прессе, что он находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Лидера оппозиции заставили отбывать 10-дневное заключение, однако еще за акцию, которая прошла весной 2017 года. Жена лидера оппозиции говорит, что человек может провести за решеткой и более долгий срок, так как имеет еще один административный протокол без решения суда.

Станкевича задержали возле его дома, когда он вышел и хотел идти на площадь для участия в шествии. К нему подошли двое работников Милиция и сообщили, что провести проверку по поводу постановления суда Московского района столицы. У жилья лидера оппозиции несколько дней дежурили правоохранители в штатском, а сегодня у дома стоит машина милиции.

День Воли - неофициальный национальный праздник в Белоруссии, годовщина возникновения первого национального белорусского государства. Этот день сравнивается с Днем Независимости. С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводятся политические акции, митинги, шествия, посвященные этой дате. Эти массовые акции часто насильственно перепинялися милицией, а активисты, принимавшие в них участие - арестовывались.

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