Популярная социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn опубликовала рейтинг самых популярных компаний между своих пользователей.

Первое место в рейтинге занимает Amazon, крупнейшая в мире компания, которая продаэ товары и услуги через интернет. На второй позиции расположился холдинг Alphabet, а тройку лидеров замыкает Facebook,передает со ссылкой на .

Десятка лучших компаний для работы по версии LinkedIn выглядит следующим образом:

Amazon (№ 1) теперь предлагает проплатить 95% платы за обучение, учебники и сборов за своих работников пройти обучение в "профессии будущего".

Alphabet (включая Google) (№2) и новейших отделений заоблачные места для выгула собак, крытый костра и боулдеринг стены.

Facebook (№3), который продолжил свою политику в отпуск в прошлом году до 20 дней, а политики, которые были разработаны после того, как главный Операционный директор Шерил Сандберг неожиданно потеряла мужа.

Salesforce (№ 4) непрерывной проверки своих данных на зарплату и потратила 6 млн. долларов пытаются обеспечить равные компенсации по признаку пола и расы.

Tesla (№5) программа автобазы, что позволяет сотрудникам управлять Tesla для работы.

(№ 6) предлагает своим сотрудникам 25-процентную скидку на устройствах компании.

Comcast NBCUniversal (№7) и сотрудники получают бесплатный доступ к тематических парков Юниверсал, скидки на курорты и ранний доступ к NBCUniversal фильмы и сериалы.

The Walt Disney Company (№8), которое сделал в начале года, первоначальные инвестиции в размере 50 миллионов долларов в текущей образовательной программы, умышленно разработанные для покрытия расходов на обучение для почасовых работников.

Oracle (№9) признает его авторов, изобретателей и создателей "мира-меняется техника" и призывает их патентов.

Netflix (№10) не имеет политики на время отпуска, оплачиваемый отпуск, дресс-код или расходов. "Мы доверяем нашим командам делать то, что они считают лучшим для Netflix," компания говорит.

При ранжировании лучших компаний в разных странах мира учитывались отзывы и карьерные преимущества более 546 миллионов пользователей сети из , Австралии, Бразилии, Канады, Франции, Германии, Индии и Великобритании. В частности, учитывались такие критерии, как спрос на вакансии, включая данные о количестве просмотров вакансии и количества человек, которые отправили свое резюме на эту должность, а также отзывы сотрудников о работе в корпорации.

Сообщается, что крупные корпорации, включая компанию , активно работают над созданием собственных медицинских учреждений для своих сотрудников.

Существуют компании, которые покрывают расходы работников на одежду и даже на развлечения. В частности, Netflix предлагает своим сотрудникам покрыть расходы на одежду, в которой они ходят на работу, а также оплатить отпуск.

Шотландский пони из британской рекламы Amazon растрогал аудиторию. Об этом пользователи пишут в социальных сетях. По сюжету ролика, пони пытается подружиться с обычными лошадьми на конюшне, но те его отвергают. Его спасает от одиночества экспресс-доставка, доступная подписчикам Amazon .

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