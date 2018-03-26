Стартовал сезон легендарных автрогоноу "". Второй год подряд стартовую гонку сезона выигрывает немец Себастьян Феттель. Пилот уверенно преодолел 58 кругов дистанции и начал сезон с победы. Действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон занял вторую ступеньку подиума. Тройку лидеров замкнул партнер Феттеля по команде Кими Райкконен,передает со ссылкой на .

Льюис Хэмилтон финишировал вторым, Кими Райкконен поднялся на третью ступеньку подиума.

В первой десятке в полном составе финишировали пять команд - , , Red Bull, Mclaren и ".

Через две недели борьба продолжится на этапе в Бахрейне.

Легендарный пилот "Формулы-1" Михаэль Шумахер продолжает находиться в коме. Без сознания немец находится с 2013 года, когда получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах.

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