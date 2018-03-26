за четыре года значительно усилила свои возможности по противодействию вызовам гибридной агрессии . Об этом говорится в обращении главы ведомства Василия Грицака по случаю 26-й годовщины со дня создания .

В частности, Грицак отметил, что, как и в предыдущие четыре года, сотрудники спецслужбы борются за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, передает со ссылкой на .

"За это время Служба значительно усилила свои возможности по противодействию опасным вызовам гибридной агрессии против нашей страны", - заявил Грицак.

Он также напомнил, что с начала агрессии в Украине погибли 23 сотрудника .

Напомним, ранее сообщалось, что за 2017 год Служба безопасности Украины предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий. Кроме того, работники спецслужбы задержали 591 причастного к террористической деятельности.

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