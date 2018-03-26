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|Пьяные гонки: бывший глава патрульных Харькова бежал от столичных копов
|26.03.2018 07:59
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Экс-главу харьковских патрульных Евгения Мельника задержали в во время нарушения правил дорожного движения. Как оказалось прежний чиновник был пьян и пытался скрыться. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским, пишут в группе " оперативный" в Facebook.
"По его словам, он сидел на заднем сиденье, а его автомобиль сам
проехал на запрещающий сигнал светофора. Это произошло возле ТРЦ
Lavina. Через что за ним и началось преследование."Поездка с
ветерком" закончилась аж на улице Рубежовской,передает со ссылкой
на .
"Водителем оказался Мельник Евгений Александрович. Ранее возглавлял патрульную полицию в Харькове. Кстати, на господина Евгения в 2014 уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения".
По украинскому законодательству за вождение в нетрезвом
состоянии предусмотрен штраф и лишение прав. В частности, за первый
случай вождения в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен
штраф 10 200 грн и лишение водительских прав на год. За повторное
нарушение в течение года - 20 400 грн штрафа и лишение прав на три
года.