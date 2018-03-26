Состоянием на 18:00 с начала суток 25 марта боевики так называемой ДНР совершили 19 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погиб один военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в , передает

"В частности из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь близко Песков. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по нашим укреплениям в районе Верхньоторецкого", - говорится в сообщении.

Также неспокойно было близко шахты Бутовка, Каменки и Марьинки.















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