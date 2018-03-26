Во время матча между Марсонией и Славонией 25-летний игрок хозяев Бруно Бобан трагически умер прямо на поле

Об этом сообщает информационный портал , передает

Это случилось на 15-й минуте матча после сильного удара мяча в грудь.

Игроки собрались вокруг него, затем подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.

Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды в третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота Вартекса он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за Загреб, где начал свою профессиональную карьеру. А в Марсонию он перешел как раз из Славонии.

Матч, который прошел под сопровождение дождя, Фиорентина выиграла со счетом 1:0 благодаря голу 26-летнего бразильского центрального защитника Витора Уго на 25-й минуте. Празднуя забитый мяч, Уго отдал честь изображению Астори на футболке, которую показал один из тренеров «фиалок».

«Мы посвящаем эту победу Давиде и всем, кто любил его. Астори навсегда», — написали в твиттере журналисты Фиорентины после победного матча.

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