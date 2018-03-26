С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту регистрации. Семьям, арендующим жилье, придется потрудиться со сбором документов.

Об этом рассказал адвокат общественной организации "Родители СОС" Роман Бондаренко, передает со ссылкой на

По его словам, если родители снимают квартиру, для подтверждения места жительства ребенка они должны подать в школу договор аренды жилья.

"Его следует нотариально заверить или должным образом зарегистрировать в ЖЕКе", - добавил он.

При этом зачисление будут проводить в две волны. Для первоклассников, которые живут на территории обслуживания школы, не будут проводить конкурсный отбор. Их будут принимать в учебное заведение в первую очередь.

Во вторую волну на свободные места зачтут детей, которые не закреплены за школой. Преимущество будут иметь ученики, братья или сестры которых уже учатся здесь. В первую очередь принимут детей работников школы и старших по возрасту детей.

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