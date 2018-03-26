В одном из столичных парков рядом с памятником основателям случайные свидетели со свадебной церемонии заметили вместе фигурантов громкого дела – внефракционного нардепа Надежду Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, пишет со ссылкой на .

Они уничтожали документы прямо посреди белого дня. Произошло это еще весной прошлого года, но на фоне скандала свидетели "странного ритуала" решили опубликовать тайком снятые на телефон кадры.

Привлекла внимание сама Савченко: она не просто жгла бумаги, но и растирала пепел. До этого они прогуливались по парку, о чем-то эмоционально говорили. Что именно было в документах, неизвестно.

Следует отметить, что два дня назад глава ГПУ Юрий подписал и объявил подозрение народному депутату Надежде Савченко. Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействии террористической организации и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Рубана же подозревают в незаконной перевозке оружия и подготовке терактов, в частности покушений на государственных деятелей и политических лидеров, между которых президент Украины , министр внутренних дел , экс-премьер и секретарь .

Ему уже объявлено подозрение по части 1 статьи 263 УК "Незаконное обращение с оружием", частью 1 статьи 14 "Приготовление к преступлению" и части 3 статьи 258 "Террористический акт". Сам Рубан обвинения отвергает.

Недавно руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что удалось "предотвратить масштабные террористические акты", которые могли быть совершены в ближайшее время в и в других городах Украины. По его словам, "из минометов должны были расстрелять центральную часть ... должно быть как можно больше трупов, как можно больше крови, речь шла бы о тысячах погибших".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира