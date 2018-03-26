Скрытые подробности из жизни бывшего российского сотрудника ГРУ, которого отравили в британском городе Солсбери, хорошо знает его близкая подруга.

Однако женщина настолько напугана тем, что произошло, наотрез отказалась говорить, особенно о последних днях перед инцидентом, сообщает со ссылкой на .

Она переехала в Британию из России уже давно, но прекратила отношения со Скрипалем сразу, когда начались финансовые проблемы, но часто называла его "своим бывшим" – вероятно, речь шла не только о дружбе: "Он сказал ей, что российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень мало кому известно об этих отношениях. Когда она увидела новостях о том, что случилось, то сказала: это мой прежний. Она действительно очень боится ", - отмечают источники, близкие к семье экс-разведчика в комментарии местным СМИ.

Пока что власти британского графства Уилтшир не прекращают расследовать отравление Скрипаля и его дочери Юлии, но доказательной базы не хватает.

Кроме того, жителям городка советуют сдать вещи в химчистку, особенно это касается тех горожан, кто посещал паб The Mill и ресторан Zizzi, в которые перед отравлением заходил Скрипаль с дочерью. На днях в пабе и ресторане обнаружили следы этого же вещества – до 500 людей может также грозить опасность.

Смотрите: Отравление Скрипаля: 5 стран готовы выслать российских дипломатов















Сводка.нет - Новости Украины и Мира