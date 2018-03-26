15-летняя олимпийская чемпионка Пхенчхана в фигурном катании Алина Загитова допустила три падения в произвольной программе на чемпионате мира в Милане, передает со ссылкой на .

Судьи поставили россиянке за прокат 128,21 балла, что соответствует седьмому месту по итогам произвольной программы. Для сравнения на Олимпиаде-2018 Загитова получила за произвольную в командном турнире 158,08.

Сразу после поклонов зрителям спортсменка расплакалась в прямом эфире. В итоге Загитова на мировом первенстве завершила сезон пятой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира