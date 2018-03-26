После того, как арестовали главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, начали появляться истории от родственников заложников, сообщает со ссылкой на

Сам Рубан, а также люди, которые говорили, что состоят в его организации, просили деньги за освобождение из плена украинцев, между которых и воины АТО.

По словам Валентины Сурменко, сын которой был в плену, Рубан требовал у нее 60 тысяч за его освобождение, а когда получил отказ, обозвал того «быдлом».

«Увидев по телевизору, что глава центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан стал привозить из Донецка «киборгов», попавших в плен, я решила, что наконец нашла успешного переговорщика. Добыла его телефон и позвонила», — начала рассказ женщина.

«(Рубан) сразу не отказал, но потребовал: «Я дам вам номер карты, перечислите мне 60 тысяч, тогда будем разговаривать». Я даже не стала уточнять, гривны или доллары он требует. Ответила, что зарплата у меня «копеечная», и пенсия у моей мамы тоже. Услышав, что денег нет, Рубан заявил: «Ваш сын — быдло» — и больше не отвечал на мои звонки. В результате Коля (ее сын) провел в плену восемь месяцев», — рассказала она.

В плен Николай Сурменко попал 24 августа 2014 после Иловайского котла. Мать прибегала к самым отчаянным мерам, чтобы освободить сына. В определенный момент она и обращалась к Рубана и безрезультатно. Тогда же она передала в номер карты, на которую Рубан требовал сбросить деньги.

Стоит отметить, что в апреле 2015 волонтерам удалось освободить Николая Сурменко.

Другую историю СМИ рассказала волонтер и вынужденная переселенка из оккупированного Крыма Гайде Ризаева. По ее словам, ее родственники отдали людям, которые представились членами организации «Офицерский корпус», пять тысяч долларов. За эти деньги они обещали освободить саму Ризаеву, которая была в плену с 22 июля 2014 года.

После получения денег, на следующий день, люди, представлявшиеся членами «Офицерского корпуса», сообщили отцу Ризаевой, что дочь расстреляли. Через три дня отец умер от инфаркта.

Ризаева вышла из плена 28 октября 2014, тогда же и узнала о смерти отца.

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