На сегодняшний день украинцы довольно близко подобрались к точке невозврата, но пока ее не прошли.

Об этом в эфире радио заявил первый заместитель главного редактора издания "Зеркало недели" Сергей Рахманин, передает .

"На мой взгляд, мы пройдем ее (точку невозврата, - ред.) в 2019 году. Во-первых, всегда есть большой процент разочарованных. Во-вторых, даже те люди, которых мы считали своими героями, оказываются совсем не такими, как мы думали. Однако в целом настроения людей изменились", - сказал он.

По словам Рахманина, выборы в 2019 году должны показать, какое количество ответственных политиков Украина воспитала за последние 4 года. Если их окажется меньше, чем мы ожидаем, то основания для реванша будут довольно серьезными.

"Но я надеюсь, что появится не один политик, а целая политическая сила, которой украинцы смогут доверять по-настоящему", - добавил журналист.

Вместе с тем, он указал на ошибки, которые допустила украинская власть после бегства экс-президента Виктора Януковича в 2014 году.

"Я ожидал, что они (новая украинская власть, - ред.) постараются донести до всех украинцев, во все регионы, вместе с Крымом и Донбассом, что в Украине есть государство, есть власть, ситуацию контролируют. Этого сделано не было - даже попыток устранить угрожающие явления. Политики слишком сильно увлеклись переделом власти", - сказал Рахманин.

Он уточнил, что нужно было обязательно посылать своих представителей в взрывоопасные регионы, договариваться, мониторить.

"К тому же, никто не пытался поставить под контроль правоохранительные органы и вооруженные силы. А именно люди в погонах наиболее чувствительны к наличию или отсутствию власти. Когда они не получают указаний, то действуют, как пришлось", - подытожил журналист.

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