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|Воюйте и молчите: военным РФ выдали жесткие инструкции
|26.03.2018 13:05
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В российской армии теперь учат не только воевать, но и пользоваться социальными сетями, сообщает со ссылкой на .
Руководство армии придумало довольно странные правила пользования соцсетями, которые раздают российским военным.
Об этой инструкции в своем блоге сообщил прежний российский военнослужащий Денис Мокрушин.
«Памятка для военнослужащих по пользованию социальными сетями. Вот такие информационные памятки нынче размещают на досках информации в казармах», — отметил он и продемонстрировал фотографию инструкции.
Среди прочего в ней военным рекомендуют проводить в социальных сетях поменьше времени, не публиковать данные о своем местонахождении, роде службы и так далее.
Военнослужащим говорят, что их активность в соцсетях якобы влияет на информационную безопасность российской армии и престиж военной службы.