Неполитические Сводки
- Пушистый миротворец: остановивший драку своих собратьев кот стал хитом интернета
- Осунувшийся вид сильно постаревших артистов на похоронах Табакова испугал россиян
- В Киеве обнаружили печальное отражение медреформы
- "Позвони мне. Я беременна!": в Мелитополе девушка оставила послание на машине бойфренда
- Ни в*тников, ни м*скалей! Российская звезда вступилась за Украину
|Нашла себе хату на праздники: фотожабы на арест Савченко
|26.03.2018 13:21
|
В социальных сетях с юмором отреагировали на вынесение судебного приговора по мере пресечения для народного депутата Надежды Савченко.
Шутки публикуют пользователи Twitter, передает со ссылкой на .
Источник: durdom.in.ua
Напомним, в пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд арестовал Надежду Савченко на 59 суток (до 20 мая) без права внесения залога. Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в правительственном квартале и планировании силового свержения власти.
Судебное заседание началось в 10:00, а сам приговор был вынесен ближе к 19:00. Сама Савченко пребывала в приподнятом настроении и много улыбалась, но иногда, по-видимому, ей становилось откровенно скучно.