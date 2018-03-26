В социальных сетях с юмором отреагировали на вынесение судебного приговора по мере пресечения для народного депутата Надежды Савченко.

Шутки публикуют пользователи Twitter, передает со ссылкой на .

Источник: durdom.in.ua

Напомним, в пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд арестовал Надежду Савченко на 59 суток (до 20 мая) без права внесения залога. Надежду Савченко обвиняют в подготовке терактов в правительственном квартале и планировании силового свержения власти.

Судебное заседание началось в 10:00, а сам приговор был вынесен ближе к 19:00. Сама Савченко пребывала в приподнятом настроении и много улыбалась, но иногда, по-видимому, ей становилось откровенно скучно.

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