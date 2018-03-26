Неполитические Сводки
- Пушистый миротворец: остановивший драку своих собратьев кот стал хитом интернета
- Осунувшийся вид сильно постаревших артистов на похоронах Табакова испугал россиян
- В Киеве обнаружили печальное отражение медреформы
- "Позвони мне. Я беременна!": в Мелитополе девушка оставила послание на машине бойфренда
- Ни в*тников, ни м*скалей! Российская звезда вступилась за Украину
|Ни в*тников, ни м*скалей! Российская звезда вступилась за Украину
|26.03.2018 13:37
|
Известная российская актриса и певица Алика Смехова заявила, что она не увидела в Украине предвзятого отношения к себе из-за того, что она из России.
Ничего того, о чем говорят в , нет, заявила она в интервью передает
"Я работала недавно в Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни в*тником, ни м*скалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика", - подчеркнула она.
Поделитесь статьей с друзьями