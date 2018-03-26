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Ни в*тников, ни м*скалей! Российская звезда вступилась за Украину
26.03.2018 13:37
Ни в*тников, ни м*скалей! Российская звезда вступилась за Украину По теме:

Известная российская актриса и певица Алика Смехова заявила, что она не увидела в Украине предвзятого отношения к себе из-за того, что она из России.

Ничего того, о чем говорят в , нет, заявила она в интервью передает

"Я работала недавно в Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни в*тником, ни м*скалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика", - подчеркнула она.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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