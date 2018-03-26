В интернет-сети появилось фото мусорного бака возле одной из киевских аптек, которая практически полностью забита «наркотическим» препаратом

Об этом сообщает телеграмм-канал передает

«Урна около аптеки на Проспекте Победы, как неутешительное отражение нашей медреформы. Печалька, конечно. Спасибо подписчику за фотку», — говорится в сообщении.

Следует уточнить, что на снимке изображен мусорный бак, в котором лежит сразу несколько пустых упаковок из-под димедрола. Как известно, в таких объемах их закупают в аптеках местные наркоманы. Также на фото видно несколько бутылок из-под алкогольных напитков.

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